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У Святогірській лаврі досі залишаються майже пів тисячі людей - ВЦА

Роман ПетренкоСубота, 30 липня 2022, 23:47
У Святогірській лаврі досі залишаються майже пів тисячі людей - ВЦА
СВЯТОГІРСЬКА ЛАВРА ПІСЛЯ ОБСТРІЛІВ росіян, ФОТО ГУР

Місто Святогірськ окуповане, але в селах громади точаться бої. У лаврі станом на кінець липня залишаються майже 500 українців.

Джерело: голова ВА Святогірської громади Володимир Рибалкін, якого цитують "Новини Донбасу"

Деталі: "Наразі адміністративний центр територіальної громади окуповано. Це місто Святогірськ. У трьох селах тривають бої. Це Богородичне, Краснопілля та Мазанівка. Але всі останні села перебувають під періодичними обстрілами. Вони повністю підконтрольні Україні…

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Не можемо чітко визначити графік евакуації, бо селища перебувають під періодичними хаотичними обстрілами…

Можу сказати, що в Лаврі зараз приблизно 450 людей залишилося, було ще три тижні тому більше. За три тижні нам удалося вивезти близько 150 осіб…

Наразі призупинено пересування дорогами, що ведуть до Лаври. Вирішується питання подальшої евакуації, маршрути, гуманітарна допомога для Лаври".

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Деталі: За словами Рибалкіна, у громаді залишилося близько 1000 жителів із 2068.

Нагадаємо: Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський вкотре закликає людей виїхати з Донецької області, а також наголошує, що все для цього держава організовує.

Теми: Донецька областьокупаціяевакуація
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