Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Святогорской лавре до сих пор остаются почти пол тысячи человек - ВГА

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 23:47
СВЯТОГОРСКАЯ ЛАВРА ПОСЛЕ ОБСТРЕЛов россиян, ФОТО ГУР

Город Святогорск оккупирован, но в селах общины ведутся бои. В лавре по состоянию на конец июля остаются около 500 украинцев.

Источник: председатель ВА Святогорского общества Владимир Рыбалкин, которого цитируют "Новости Донбасса"

Детали: "Сейчас административный центр территориального общества оккупирован. Это город Святогорск. В трех селах продолжаются бои. Это Богородичное, Краснополье и Мазановка. Но все последние села находятся под периодическими обстрелами. Они полностью подконтрольны Украине…

Не можем четко определить график эвакуации, потому что поселки находятся под периодическими хаотическими обстрелами.

Могу сказать, что в Лавре сейчас около 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. Через три недели нам удалось вывезти около 150 человек…

В настоящее время приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в Лавру. Решаются вопросы дальнейшей эвакуации, маршруты, гуманитарная помощь для Лавры".

Детали: По словам Рыбалкина, в общине осталось около 1000 жителей из 2068.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призывает людей уехать из Донецкой области, а также подчеркивает, что все для этого государство организует.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьоккупацияэвакуация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоОккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"

На двух направлениях враг понес потери и отступил – сводка

Обновлено от 02.20Мэр: Николаев массированно обстреляли, в городе – пожары в местах прилетов

Юг: ВСУ уничтожили склады, технику и живую силу врага

Украинская авиация уничтожила склады, опорные пункты и десятки оккупантов

"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса

Все новости...
Донецкая область
"Езжайте, мы поможем!": Зеленский призывает эвакуироваться из Донбасса
Украина начала обязательную эвакуацию людей из Донетчины
Долетался: ВСУ "приземлили" "Иглой" российский штурмовик – 25 ОВДБр
Последние новости
10:29
"Выиграть медаль ЧМ помогла злость на РФ" – легкоатлет из Херсона Андрей Проценко
10:27
Спикер Палаты представителей США, рассказывая о турне по Азии, не упомянула визит на Тайвань
10:25
фотоРоссияне обстреляли Сумщину, есть погибший, горит ферма
10:09
Венгрия, Германия и Италия будут защищать воздушное пространство стран Балтии
10:08
Минздрав развенчивает 4 мифа об антибиотиках
09:57
Российская армия уже "демилитаризировалась" более чем на 4 тысячи ББМ - Генштаб
09:44
Через пункт пропуска "Корчова-Краковец" с 1 августа будут пускать легковой транспорт
09:28
Николаев подвергся крупнейшему ударв за 5 месяцев, в Херсонской области - взрывы - данные ОВА
09:05
Режим Лукашенко теперь "почти полностью" зависим от России – британская разведка
09:00
Парламент Черногории осудил войну России против Украины
Все новости...