В Святогорской лавре до сих пор остаются почти пол тысячи человек - ВГА
Город Святогорск оккупирован, но в селах общины ведутся бои. В лавре по состоянию на конец июля остаются около 500 украинцев.
Источник: председатель ВА Святогорского общества Владимир Рыбалкин, которого цитируют "Новости Донбасса"
Детали: "Сейчас административный центр территориального общества оккупирован. Это город Святогорск. В трех селах продолжаются бои. Это Богородичное, Краснополье и Мазановка. Но все последние села находятся под периодическими обстрелами. Они полностью подконтрольны Украине…
Не можем четко определить график эвакуации, потому что поселки находятся под периодическими хаотическими обстрелами.
Могу сказать, что в Лавре сейчас около 450 человек осталось, было еще три недели назад больше. Через три недели нам удалось вывезти около 150 человек…
В настоящее время приостановлено передвижение по дорогам, ведущим в Лавру. Решаются вопросы дальнейшей эвакуации, маршруты, гуманитарная помощь для Лавры".
Детали: По словам Рыбалкина, в общине осталось около 1000 жителей из 2068.
Напомним: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
Президент Владимир Зеленский в очередной раз призывает людей уехать из Донецкой области, а также подчеркивает, что все для этого государство организует.