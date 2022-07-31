В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи

У суботу Іспанія повідомила про другу смерть через віспу мавп, яка вважається другою смертю в Європі від цієї хвороби під час нинішнього спалаху.

Джерело: The Guardian

Деталі: Іспанія повідомила про першу смерть у п’ятницю, незабаром після того, як Бразилія заявила про першу смерть, пов’язану з віспою мавп, за межами Африки.

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Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня, було зареєстровано лише п’ять смертей, усі в Африці. Минулої суботи ВООЗ оголосила спалах, що швидко поширюється, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, найвищим рівнем тривоги.

У своєму останньому звіті в суботу міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що в країні було підтверджено 4298 випадків. З 3750 пацієнтів, про яких була інформація, 120 або 3,2% були госпіталізовані, а двоє померли, йдеться в повідомленні.

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