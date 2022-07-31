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В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи

Ольга Глущенко Неділя, 31 липня 2022, 01:29
В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи
Фото: micheleursi/Depositphotos

У суботу Іспанія повідомила про другу смерть через віспу мавп, яка вважається другою смертю в Європі від цієї хвороби під час нинішнього спалаху.

Джерело: The Guardian

Деталі: Іспанія повідомила про першу смерть у п’ятницю, незабаром після того, як Бразилія заявила про першу смерть, пов’язану з віспою мавп, за межами Африки.

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Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня, було зареєстровано лише п’ять смертей, усі в Африці. Минулої суботи ВООЗ оголосила спалах, що швидко поширюється, глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, найвищим рівнем тривоги.

У своєму останньому звіті в суботу міністерство охорони здоров'я Іспанії заявило, що в країні було підтверджено 4298 випадків. З 3750 пацієнтів, про яких була інформація, 120 або 3,2% були госпіталізовані, а двоє померли, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
  • Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
  • Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
  • Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її  дискримінаційною через географічну прив'язку.

Теми: Іспаніяздоров'яепідемія
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