В Испании – вторая смерть от обезьяньей оспы

В субботу Испания сообщила о второй смерти из-за оспы обезьян, считающейся второй смертью в Европе от этой болезни во время нынешней вспышки.

Источник: The Guardian

Детали: Испания сообщила о первой смерти в пятницу, вскоре после того, как Бразилия заявила о первой смерти, связанной с оспой обезьян, за пределами Африки.

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Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения от 22 июля, было зарегистрировано всего пять смертей, все в Африке. В минувшую субботу ВОЗ объявила быстро распространяющуюся вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, наивысшим уровнем тревоги.

В своем последнем отчете в субботу министерство здравоохранения Испании заявило, что в стране было подтверждено 4298 случаев. Из 3750 пациентов, о которых была информация, 120 или 3,2% были госпитализированы, а двое скончались, говорится в сообщении.

Напомним:

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