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В Испании – вторая смерть от обезьяньей оспы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 01:29
Фото: micheleursi/Depositphotos

В субботу Испания сообщила о второй смерти из-за оспы обезьян, считающейся второй смертью в Европе от этой болезни во время нынешней вспышки.

Источник: The Guardian

Детали: Испания сообщила о первой смерти в пятницу, вскоре после того, как Бразилия заявила о первой смерти, связанной с оспой обезьян, за пределами Африки.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения от 22 июля, было зарегистрировано всего пять смертей, все в Африке. В минувшую субботу ВОЗ объявила быстро распространяющуюся вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, наивысшим уровнем тревоги.

В своем последнем отчете в субботу министерство здравоохранения Испании заявило, что в стране было подтверждено 4298 случаев. Из 3750 пациентов, о которых была информация, 120 или 3,2% были госпитализированы, а двое скончались, говорится в сообщении.

Напомним:

  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.

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Темы: Испанияздоровьеэпидемия
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