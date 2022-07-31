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Оккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 08:08
Оккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили гуляния
Севастополь, памятник затопленным кораблям на фоне крейсера "Москва", фото Юлии Мельник

Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.

Источник: РИА Новости, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев

Прямая речь Развожаева: "Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник.

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5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана".

 
фото развожаева
 

Дословно РИА: "Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены 5 человек, все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор".

Обновлено: Заявления оккупантов Военно-морские силы Украины назвали выдумками.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Сообщалось, что День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля будет проходить с праздничной программой, но без торжественного парада.

Темы: Севастопольоккупацияфлот
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