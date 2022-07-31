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Оккупанты: штаб Черноморского флота атаковали, есть раненые, отменили "гуляния"

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 08:08
Севастополь, памятник затопленным кораблям на фоне крейсера "Москва", фото Юлии Мельник

Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.

Источник: РИА Новости, "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев

Прямая речь Развожаева: "Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это – беспилотник.

5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана".

 
фото развожаева
 

Дословно РИА: "Украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, ранены 5 человек, все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности, сообщил губернатор".

Обновлено: Заявления оккупантов Военно-морские силы Украины назвали выдумками.

Что предшествовало: Сообщалось, что День Военно-морского флота России в оккупированном Севастополе 31 июля будет проходить с праздничной программой, но без торжественного парада.

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Темы: Севастопольоккупацияфлот
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