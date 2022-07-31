Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб Чорноморського флоту атакували з самого Севастополя – окупанти

Роман ПетренкоНеділя, 31 липня 2022, 14:38
окупанти фіксують наслідки роботи "українського безпілотника"

Російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого 31 липня атакували штаб Чорноморського флоту, запустили із Севастополя.

Джерело: російська "сенатор" з окупованого Криму Ольга Ковітіді, яку цитує кремлівська пропаганда

Пряма мова Ковітіді: "Атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту було здійснено із Севастополя, йдуть оперативно-розшукові роботи з пошуку винних".

Деталі: Губернатор Севастополя заявляв, що атакували штаб саме із "українського безпілотника".

Внаслідок "атаки" постраждали 6 людей, стан двох середньої тяжкості.

Передісторія: Призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, у місті скасували святкові заходи до Дня ВМФ окупантів.

Військово-морські сили України зазначають, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши "удар українського безпілотника" в тимчасово окупованому ворогом Севастополі.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КримокупаціяРосіяпропаганда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе

Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту

Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

У Болгарії стався вибух на складі боєприпасів

Окупанти втекли з двох селищ на Запоріжжі після влучних обстрілів ЗСУ – розвідка

Усі новини...
Крим
ВМС про "удар БПЛА по Севастополю": окупанти так бояться ЗСУ, що вправляються у вигадках
Жителі Криму бачать реальною загрозу перенесення війни на півострів - ГУР
Керівник партії став на захист глави МЗС Бельгії, яка їздила до Криму за російські кошти
Останні новини
00:29
Доба на Сумщині: Майже 90 "прильотів", згоріло пшеничне поле
23:30
МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт
23:07
фото, відеоВ окупованому Скадовську пролунав потужний вибух – ЗМІ
22:46
оновленоМайже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
22:30
Латвія призупиняє дію угоди з РФ про малий прикордонний рух
21:58
Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе
21:42
Чому небезпечно "планувати" дату закінчення війни – пояснюють психологи
21:40
В Сербії заявили, що їх армія не перетинала кордон Косова
21:08
Посол США прокоментувала вбивство українських полонених в Оленівці
20:31
Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту
Усі новини...