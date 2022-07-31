Штаб Чорноморського флоту атакували з самого Севастополя – окупанти

Російські окупанти заявили, що безпілотник, з якого 31 липня атакували штаб Чорноморського флоту, запустили із Севастополя.

Джерело: російська "сенатор" з окупованого Криму Ольга Ковітіді, яку цитує кремлівська пропаганда

Пряма мова Ковітіді: "Атаку безпілотника на штаб Чорноморського флоту було здійснено із Севастополя, йдуть оперативно-розшукові роботи з пошуку винних".

Деталі: Губернатор Севастополя заявляв, що атакували штаб саме із "українського безпілотника".

Внаслідок "атаки" постраждали 6 людей, стан двох середньої тяжкості.

Передісторія: Призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя повідомив, що безпілотник атакував штаб російського флоту, у місті скасували святкові заходи до Дня ВМФ окупантів.

Військово-морські сили України зазначають, що окупанти настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши "удар українського безпілотника" в тимчасово окупованому ворогом Севастополі.