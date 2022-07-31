Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаб Черноморского флота атаковали из самого Севастополя – оккупанты

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 14:38
Штаб Черноморского флота атаковали из самого Севастополя – оккупанты
оккупанты фиксируют последствия работы "украинского беспилотника"

Российские оккупанты заявили, что беспилотник, с которого 31 июля атаковали штаб Черноморского флота, запустили из самого Севастополя.

Источник: российская "сенатор" из оккупированного Крыма Ольга Ковитиди, которую цитирует кремлевская пропаганда

Прямая речь Ковитиди: "Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя, идут оперативно-розыскные работы по поиску виновных".

Реклама:

Детали: Губернатор Севастополя заявлял, что атаковали штаб именно с "украинского беспилотника".

Вследствие "атаки" пострадали 6 человек, состояние двоих средней тяжести.

Передыстория: Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Военно-морские силы Украины отмечают, что оккупанты настолько боятся ВСУ, что нашли повод отменить празднование дня ВМФ РФ, придумав "удар украинского беспилотник" во временно оккупированном врагом Севастополе.

Темы: КрымоккупацияРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Крым
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: