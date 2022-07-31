Штаб Черноморского флота атаковали из самого Севастополя – оккупанты

Российские оккупанты заявили, что беспилотник, с которого 31 июля атаковали штаб Черноморского флота, запустили из самого Севастополя.

Источник: российская "сенатор" из оккупированного Крыма Ольга Ковитиди, которую цитирует кремлевская пропаганда

Прямая речь Ковитиди: "Атака беспилотника на штаб Черноморского флота была совершена из Севастополя, идут оперативно-розыскные работы по поиску виновных".

Детали: Губернатор Севастополя заявлял, что атаковали штаб именно с "украинского беспилотника".

Вследствие "атаки" пострадали 6 человек, состояние двоих средней тяжести.

Передыстория: Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя сообщил, что беспилотник атаковал штаб российского флота, в городе отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ оккупантов.

Военно-морские силы Украины отмечают, что оккупанты настолько боятся ВСУ, что нашли повод отменить празднование дня ВМФ РФ, придумав "удар украинского беспилотник" во временно оккупированном врагом Севастополе.