На окупованій Луганщині не прибирають тіла загиблих, поширюється інфекція – Гайдай

На окупованій частині Луганщини катастрофічна гуманітарна ситуація через те, що тіла загиблих не прибирають з вулиць.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Гуманітарна ситуація в регіоні просто катастрофічна. Не прибирають біля міст тіла загиблих, і нема різниці, чи це військові, чи цивільне населення.

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В Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичної галузі – поки що не маємо чіткої інформації. Але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалася дуже потужна інфекція.

Якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, у них досить швидко розвиваються хвороби, і це якраз тому, що загиблих не прибрали, і продукти розкладу тіл потрапили у воду".

Деталі: Гайдай також розповів, що на окупованій частині Луганщини проводяться каральні заходи щодо людей з чіткою проукраїнською позицією, знищується україномовна література.

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Голова ОВА підкреслив, що частина Луганської області досі лишається нескореною, українські захисники міцно тримають оборону.