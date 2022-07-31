Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованій Луганщині не прибирають тіла загиблих, поширюється інфекція – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 16:23
На окупованій Луганщині не прибирають тіла загиблих, поширюється інфекція – Гайдай
Сергій Гайдай, фото з Telegram

На окупованій частині Луганщини катастрофічна гуманітарна ситуація через те, що тіла загиблих не прибирають з вулиць.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Гуманітарна ситуація в регіоні просто катастрофічна. Не прибирають біля міст тіла загиблих, і нема різниці, чи це військові, чи цивільне населення.

Реклама:

В Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичної галузі – поки що не маємо чіткої інформації. Але люди по лікарні ходять в захисних костюмах, тому що зараз почалася дуже потужна інфекція.

Якщо місцеві жителі починають пити воду зі свердловин, у них досить швидко розвиваються хвороби, і це якраз тому, що загиблих не прибрали, і продукти розкладу тіл потрапили у воду".

Деталі: Гайдай також розповів, що на окупованій частині Луганщини проводяться каральні заходи щодо людей з чіткою проукраїнською позицією, знищується україномовна література.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА підкреслив, що частина Луганської області досі лишається нескореною, українські захисники міцно тримають оборону.

Теми: Луганська областьСєвєродонецькокупаціяздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
Усі новини...
Реклама: