На оккупированной Луганщине не убирают тела погибших, распространяется инфекция – Гайдай

На оккупированной части Луганской области катастрофическая гуманитарная ситуация из-за того, что тела погибших не убирают с улиц.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Гуманитарная ситуация в регионе просто катастрофическая. Не убирают возле городов тела погибших, и нет разницы, будь то военные или гражданское население.

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В Северодонецк приехали из России какие-то представители медицинской отрасли – пока нет четкой информации. Но люди по больнице ходят в защитных костюмах, потому что сейчас началась очень мощная инфекция.

Если местные жители начинают пить воду из скважин, у них достаточно быстро развиваются болезни, и это как раз потому, что погибших не убрали, и продукты разложения тел попали в воду".

Детали: Гайдай также рассказал, что на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией, уничтожается украиноязычная литература.

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Глава ОВА подчеркнул, что часть Луганской области до сих пор остается непокоренной, украинские защитники крепко держат оборону.