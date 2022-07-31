Голова Запорізької ОВА закликає людей їхати із зони ведення боїв

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух наголосив, що жителі регіону повинні виїхати з зони бойових дій.

Джерело: Старух в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Старуха: "Є населені пункти, де 80% мешканців виїхали. Є такі, з яких люди виїхали, а зараз дехто уже повертається. Відбуваються зміни в свідомості людей. Перших обстрілів люди боялися, а зараз звикли…

Попри це, ми закликаємо наших земляків виїжджати із зони ведення бойових дій.

Для нас є пріоритетом збереження життя людей. Якщо буде життя та здоров‘я, усе можна відбудувати. Якщо ні життя, ні здоров‘я не буде, то і відбудовувати нічого не треба буде. Тому ми прагнемо зберегти людей".

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Президент Володимир Зеленський вкотре закликав людей виїхати з Донецької області, а також наголошує, що все для цього держава організовує.