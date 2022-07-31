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Глава Запорожской ОВА призывает людей уезжать из зоны ведения боев

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 июля 2022, 16:57
фото: ЗОВА

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подчеркнул, что жители региона должны выехать из зоны боевых действий.

Источник: Старух в интервью "Укринформу"

Прямая речь Старуха: Есть населенные пункты, где 80% жителей уехали. Есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются. Происходят изменения в сознании людей. Первые обстрелы люди боялись, а сейчас привыкли…

Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий.

Для нас есть приоритетом сохранения жизни людей. Если будет жизнь и здоровье, то все можно отстроить. Если ни жизни, ни здоровья не будет, то и отстраивать ничего не придется. Поэтому мы стремимся сохранить людей".

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Предыстория: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

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Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал людей уехать из Донецкой области, а также подчеркивает, что все для этого государство организует.

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Темы: Запорожская областьэвакуациявойна
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