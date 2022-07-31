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Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 17:53
катер "Орлик", ілюстративне фото cfts.org.ua

У неділю неподалік дунайського гирла Бистре внаслідок зіткнення з вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер "Орлик", прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.

Джерело: Асоціація морських портів України

Дослівно: "Сьогодні, 31 липня, неподалік дунайського гирла Бистре отримав пробоїну лоцманський катер "Орлик" філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

Катер під час виконання лоцманскього рейсу поза маршрутом руху суден зіткнувся з вибуховим пристроєм.

Зі слів членів екіпажу катера, це була не морська міна, а інший вибуховий пристрій. Наразі точний тип боєприпасу додатково визначається спеціалістами".

Деталі: Внаслідок вибуху утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, катер винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він і зупинився.

У зв’язку із стрімким надходженням води у пошкоджений лоцманський катер, екіпаж евакуйовано малим катером Морської охорони Державної прикордонної служби України. Постраждалих немає, обставини події уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

В АМПУ повідомили, що прохід гирлом Бистрим для суден тимчасово обмежено.

Що передувало: 29 липня в районі гирла Бистрого річки Дунай на Одещині на невідомому вибуховому пристрої підірвалося мале гідрографічне судно, обійшлося без жертв.

9 липня Асоціація морських портів України повідомила, що після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів стало можливим використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію.

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Теми: Одеська областьвибух
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