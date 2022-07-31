Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер
В воскресенье недалеко от дунайского устья Быстрое в результате столкновения со взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер "Орлик", проход устьем Быстрым для судов временно ограничен.
Источник: Ассоциация морских портов Украины
Дословно: "Сегодня, 31 июля, недалеко от дунайского устья Быстрое получил пробоину лоцманский катер "Орлик" филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".
Катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов столкнулся со взрывным устройством.
По словам членов экипажа катера, это была не морская мина, а другое взрывное устройство. Пока точный тип боеприпаса дополнительно определяется специалистами".
Детали: В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился.
В связи со стремительным поступлением воды в поврежденный лоцманский катер экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются.
В АМПУ сообщили, что проход устьем Быстрым для судов временно ограничен.
Что предшествовало: 29 июля в районе устья Быстрого реки Дунай в Одесской области на неизвестном взрывном устройстве подорвалось малое гидрографическое судно, обошлось без жертв.
9 июля Ассоциация морских портов Украины сообщила, что после освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов стало возможным использование канала устья Быстрое судового хода г.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию.