Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер

В воскресенье недалеко от дунайского устья Быстрое в результате столкновения со взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер "Орлик", проход устьем Быстрым для судов временно ограничен.

Источник: Ассоциация морских портов Украины

Дословно: "Сегодня, 31 июля, недалеко от дунайского устья Быстрое получил пробоину лоцманский катер "Орлик" филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

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Катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов столкнулся со взрывным устройством.

По словам членов экипажа катера, это была не морская мина, а другое взрывное устройство. Пока точный тип боеприпаса дополнительно определяется специалистами".

Детали: В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился.

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В связи со стремительным поступлением воды в поврежденный лоцманский катер экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются.

В АМПУ сообщили, что проход устьем Быстрым для судов временно ограничен.

Что предшествовало: 29 июля в районе устья Быстрого реки Дунай в Одесской области на неизвестном взрывном устройстве подорвалось малое гидрографическое судно, обошлось без жертв.

9 июля Ассоциация морских портов Украины сообщила, что после освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов стало возможным использование канала устья Быстрое судового хода г.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию.