Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 17:53
катер "Орлик", иллюстративное фото cfts.org.ua

В воскресенье недалеко от дунайского устья Быстрое в результате столкновения со взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер "Орлик", проход устьем Быстрым для судов временно ограничен.

Источник: Ассоциация морских портов Украины

Дословно: "Сегодня, 31 июля, недалеко от дунайского устья Быстрое получил пробоину лоцманский катер "Орлик" филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Катер во время выполнения лоцманского рейса вне маршрута движения судов столкнулся со взрывным устройством.

По словам членов экипажа катера, это была не морская мина, а другое взрывное устройство. Пока точный тип боеприпаса дополнительно определяется специалистами".

Детали: В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился.

В связи со стремительным поступлением воды в поврежденный лоцманский катер экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

В АМПУ сообщили, что проход устьем Быстрым для судов временно ограничен.

Что предшествовало: 29 июля в районе устья Быстрого реки Дунай в Одесской области на неизвестном взрывном устройстве подорвалось малое гидрографическое судно, обошлось без жертв.

9 июля Ассоциация морских портов Украины сообщила, что после освобождения украинскими военными острова Змеиный в Одесской области от оккупантов стало возможным использование канала устья Быстрое судового хода г.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Одесская областьвзрыв
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт

Зеленский: РФ перебрасывает силы на Херсонщину и Запорожье, но это не поможет

Обострение в Косово: сербы строят баррикады и готовятся к конфликту

Проход устьем Быстрым в Одесской области ограничили: подорвался катер

В Болгарии произошел взрыв на складе боеприпасов

Оккупанты сбежали из двух поселков в Запорожье после точного обстрела ВСУ – разведка

Все новости...
Одесская область
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области
Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно
В Одесской области подорвалось гидрографическое судно, обошлось без жертв - ОК "Юг"
Последние новости
03:38
Херсонщина: ВСУ попали по эшелону с российской техникой и военными
02:55
Косово на месяц отложит замену сербских документов
02:03
Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр
01:01
Косово: Силы НАТО готовы вмешаться
00:29
Сутки на Сумщине: Почти 90 "прилетов", сгорело пшеничное поле
23:30
МИД просит украинцев не ехать на юг Сербии, где не исключен вооруженный конфликт
23:07
фото, видеоВ оккупированном Скадовске раздался мощный взрыв – СМИ
22:46
обновленоПочти по всей Украине была объявлена воздушная тревога
22:30
Латвия приостанавливает действие соглашения с РФ о малом приграничном движении
21:58
Зеленский: РФ перебрасывает силы на Херсонщину и Запорожье, но это не поможет
Все новости...