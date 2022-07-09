Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"
Субота, 9 липня 2022, 21:45
Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".
Джерело: Адміністрація морських портів України
Дослівно: "Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію".
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Передісторія:
- 24 лютого 2022 року до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ захопили острів.
- 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
- 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ.
- У ССО розповіли подробиці висадки на острів.