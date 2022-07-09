Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"

Після звільнення українськими військовими острова Зміїний на Одещині від окупантів відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".

Джерело: Адміністрація морських портів України

Дослівно: "Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію".

Передісторія: