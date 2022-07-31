Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 22:46
мапа повітряних тривог станом на 22:45, ALERTS.IN.UA

У неділю ввечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

повітряна тривога станом на 22:45
мапа повітряних тривог станом на 22:45
alerts.in.ua

Деталі: Станом на 22:45 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Станом на 23:10 у більшості регіонів скасували тривогу.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Перший зерновоз вийде з Одеси вранці 1 серпня - Туреччина

ISW: Росіяни створюють умови для наступу на Харків

МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе

Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту

Прохід гирлом Бистрим на Одещині обмежили: підірвався катер

Усі новини...
війна
Зеленський: РФ перекидає сили на Херсонщину й Запоріжжя, але це не допоможе
Чому небезпечно "планувати" дату закінчення війни – пояснюють психологи
Росіяни атакували Одещину двома ракетами
Останні новини
09:17
Втрати росіян: за добу знищили дві сотні окупантів і 5 танків
09:13
Британська розвідка: РФ корегує плани наступу на Донбасі, щоб зміцнити угрупування на півдні
09:10
Мінінфраструктури: Зерновоз з Одеси має вийти о 9:15
09:01
оновлено від 8:25, фотоОкупанти обстріляли зупинку в Харкові, є поранені
09:00
Росіяни щодня пробують розвинути наступ на Бахмут – Гайдай
08:43
Посол України у Британії розповів про військові навчання для українців
08:22
На Донеччині росіяни за день вбили 3 цивільних – ОВА
08:11
Перший зерновоз вийде з Одеси вранці 1 серпня - Туреччина
07:44
фотоРосіяни обстріляли житлові квартали на Дніпропетровщині – поранені двоє жінок
07:05
Зведення Генштабу: РФ посилює війська на на Криворізькому напрямку
Усі новини...