Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Неділя, 31 липня 2022, 22:46
У неділю ввечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 22:45 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.
Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
Станом на 23:10 у більшості регіонів скасували тривогу.
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