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Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 31 липня 2022, 22:46
Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
мапа повітряних тривог станом на 22:45, ALERTS.IN.UA

У неділю ввечері майже по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

повітряна тривога станом на 22:45
мапа повітряних тривог станом на 22:45
alerts.in.ua

Деталі: Станом на 22:45 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Станом на 23:10 у більшості регіонів скасували тривогу.

Теми: війна
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