Почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога
Воскресенье, 31 июля 2022, 22:46
В воскресенье вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 22:45 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонской области, большая часть которой также оккупирована россиянами.
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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
По состоянию на 23.10 в большинстве регионов отменили тревогу.