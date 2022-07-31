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Почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 июля 2022, 22:46
Почти по всей Украине была объявлена воздушная тревога
карта воздушных тревог по состоянию на 22:45, ALERTS.IN.UA

В воскресенье вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

карта воздушных тревог по состоянию на 22:45
карта воздушных тревог по состоянию на 22:45
alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 22:45 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонской области, большая часть которой также оккупирована россиянами.

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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

По состоянию на 23.10 в большинстве регионов отменили тревогу.

Темы: война
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