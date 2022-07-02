Залужний показав, як ЗСУ зачистили Зміїний від залишків "русского духу"
ЗСУ знищили залишки російської техніки, озброєння і майна на острові Зміїний.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram
Дослівно: "Вчорашніми авіаударами росіяни намагалися знищити свою техніку, озброєння і майно на острові Зміїний. Однак традиційно не впоралися з поставленим завданням.
Ми "допомогли" окупантам остаточно евакуювати залишки свого гарнізону з нашого острова. Більше там "русскім духом" не пахне".
Деталі: На оприлюдненому Залужним відео йдеться, що 1 липня внаслідок атаки українських військ на Зміїному знищено РСЗВ 2Б17М Торнадо-Г, паливозаправник, 3 одиниці автотранспорту, склад боєкомплекту та склад паливно-мастильних матеріалів ворога.
Що передувало: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що російські окупанти ввечері 1 липня завдали авіаудару фосфорними бомбами по острову Зміїний.
Пізніше повідомлялося, що триває операція із зачищення Зміїного від окупантів і їхньої техніки.
Передісторія:
- У четвер російські окупанти втекли з острова Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".
- Пізніше російська влада заявила, що нібито "завершила виконання завдань на острові Зміїному" і "як жест доброї волі" вивела гарнізон, який там перебував.