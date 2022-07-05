Повітряні сили показали, як збивали вранці російські ракети

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило відео, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети вранці 5 липня.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Повітряні Сили: "5 липня 4:00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м. Дніпро)".

Деталі: На відео видно, як ППО перехоплює ракети над полями і над містом.

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