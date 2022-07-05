Повітряні сили показали, як збивали вранці російські ракети
Вівторок, 5 липня 2022, 15:23
Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило відео, як українська протиповітряна оборона збиває російські ракети вранці 5 липня.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Дослівно Повітряні Сили: "5 липня 4:00 ранку. Бойова робота української протиповітряної оборони – підрозділів зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" (м. Дніпро)".
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Деталі: На відео видно, як ППО перехоплює ракети над полями і над містом.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Вранці 5 липня російські війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Також окупанти випустили 6 ракет по місту Баштанка, що неподалік від Миколаєва.
- Крім того, росіяни 5 липня завдали ракетних ударів по Шосткінській громаді Сумської області.
- Ще 7 ракет окупанти випустили по Дніпропетровській області.