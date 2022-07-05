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В окупованому Бердянську пролунали вибухи – соцмережі

Мазуренко Альона Вівторок, 5 липня 2022, 19:26

В окупованому російськими військами Бердянську, що у Запорізькій області, знову чули потужні вибухи. 

Джерело: місцеві Telegram-канали

Дослівно: "Сильні вибухи в центрі Бердянська. За припущеннями - морський порт.

Силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно".

Деталі: Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" опублікував фото із місця вибухів.

Там зазначили, що вибухи нібито пов'язані з тим, що окупанти намагаються звільнити причал від десантного корабля "Саратов", який у березні затопило після удару ЗСУ.

Водночас, раніше російські ЗМІ повідомляли, що "Саратов" планують відправити на ремонт до окупованого Криму.

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Передісторія:

  • Російські війська окупували Бердянськ 27-28 лютого на початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
  • 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ знищили великий десантний корабель"Орск" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
  • 2 червня в порту Бердянська вже повідомляли про сильний вибух.
  • Британське видання The Times поспілкувалося з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних сил України й дізналися, що вони проводять диверсійні операції в глибокому тилу російських окупантів.

Теми: Бердянськокупаціявибухвійна
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