В окупованому Бердянську пролунали вибухи – соцмережі

В окупованому російськими військами Бердянську, що у Запорізькій області, знову чули потужні вибухи.

Джерело: місцеві Telegram-канали

Дослівно: "Сильні вибухи в центрі Бердянська. За припущеннями - морський порт.

Силу вибуху було чути у нагірній частині міста та мікрорайоні "Скловолокно".

Деталі: Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" опублікував фото із місця вибухів.

Там зазначили, що вибухи нібито пов'язані з тим, що окупанти намагаються звільнити причал від десантного корабля "Саратов", який у березні затопило після удару ЗСУ.

Водночас, раніше російські ЗМІ повідомляли, що "Саратов" планують відправити на ремонт до окупованого Криму.

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