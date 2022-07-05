Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

Мазуренко Альона Вівторок, 5 липня 2022, 22:06
ФОТО МІНОБОРОНИ

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військоматі.

Джерело: сайт парламенту, нардепи Дмитро Чорний і Кирилл Нестеренко у Facebook

Деталі: Тексту законопроєкту на сайті Ради ще нема, проте вказано, що проєкт закону передали на розгляд керівництва парламенту.

Водночас, Чорний опублікував знімок порівняльної таблиці до законодавчої ініціативи. 

Проєктом закону пропонується виключити із законів про порядок виїзду призовників, військовозобов‘язаних та резервістів з місця проживання в межах України вимогу про отримання відповідного дозволу у військоматі.

 
ФБ нардепа Чорного

Нардепи сподіваються, що це питання вдасться вирішити у Раді уже цього тижня: "У п'ятницю чи суботу (8-9 липня - ред.)".

Нестеренко зазначив, що закон 1992 року, котрий дістався Україні у спадок від Радянського Союзу, застарів і не працює у XXI столітті.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:  Генштаб наголосив, що закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" від 1992 року містить норму про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплект.

У зв'язку з цим, згідно з першим повідомленням, з метою упорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України було розроблено Порядок надання дозволів громадянам України, які перебувають на військовому обліку до ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Пізніше представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись зазначив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в межах області, чи столиці та області – не потрібно.

При цьому президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генштабу щодо порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів і закликав надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.

Теми: військовий облікГенштабЗбройні силиВерховна Рада
Головне сьогодні

Краматорський напрямок: ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення

ISW назвав цілі війни Путіна в Україні

Українська авіація завдала ударів по опорних пунктах ворога – командування "Південь"

У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

відеоЗеленський про дозволи від Генштабу: Прошу не ухвалювати без мене подібних рішень

Два міністри уряду Британії пішли у відставку на знак протесту проти дій Джонсона

Усі новини...
військовий облік
На Одещині поки не будуть вручати повістки на блок-постах
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок: звернувся до Резнікова
Останні новини
08:48
Росія зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи
08:38
Росіяни убили 346 дітей в Україні
08:28
Шестеро білорусів не повернулися з-під Лисичанська – ЗМІ
08:26
Слов'янськ стане наступною ключовою битвою за Донбас – британська розвідка
08:17
Від рук окупантів загинуло 5 мирних мешканців Донеччини
07:57
Джонсон призначив нових міністрів і заявив, що не піде у відставку
07:54
На Дніпропетровщині ворог вдарив по Широківській громаді
07:38
У Великій Британії починаються навчання українських військових: чого їх навчать
07:14
Краматорський напрямок: ЗСУ завдали ворогу втрат і змусили відступити – зведення
06:14
Кім розказав, чи є Миколаїв пріоритетом для ворога
Усі новини...