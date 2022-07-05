У Раду внесли законопроєкт про вільне пересування військовозобов'язаних по Україні

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7522 про вільне переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання відповідного дозволу у військоматі.

Джерело: сайт парламенту, нардепи Дмитро Чорний і Кирилл Нестеренко у Facebook

Деталі: Тексту законопроєкту на сайті Ради ще нема, проте вказано, що проєкт закону передали на розгляд керівництва парламенту.

Водночас, Чорний опублікував знімок порівняльної таблиці до законодавчої ініціативи.

Проєктом закону пропонується виключити із законів про порядок виїзду призовників, військовозобов‘язаних та резервістів з місця проживання в межах України вимогу про отримання відповідного дозволу у військоматі.

ФБ нардепа Чорного

Нардепи сподіваються, що це питання вдасться вирішити у Раді уже цього тижня: "У п'ятницю чи суботу (8-9 липня - ред.)".

Нестеренко зазначив, що закон 1992 року, котрий дістався Україні у спадок від Радянського Союзу, застарів і не працює у XXI столітті.

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Що передувало: Генштаб наголосив, що закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" від 1992 року містить норму про те, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплект.

У зв'язку з цим, згідно з першим повідомленням, з метою упорядкування обліку переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України було розроблено Порядок надання дозволів громадянам України, які перебувають на військовому обліку до ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Пізніше представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України Олександр Хлись зазначив, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в межах області, чи столиці та області – не потрібно.

При цьому президент Володимир Зеленський вимагає роз'яснення від Генштабу щодо порядку отримання якихось дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів і закликав надалі не ухвалювати подібних рішень без нього.