Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних – Залужний

Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала скасував дію документа, який передбачає надання дозволів військовозобов’язаним на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану та оголошення мобілізації.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання".

Деталі: За словами Залужного, оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

Він зазначив, що "наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів".



Залужний також закликав українців до "виконання свого конституційного обов’язку із захисту держави".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 6 липня доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному скасувати порядок отримання військовозобов’язаними дозволів на переміщення між областями України.

Передісторія:

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Генеральний штаб ЗСУ 5 липня повідомив, що розробив Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану, адже таких дозволів вимагає закон.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що призовники та військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування.

Президент Володимир Зеленський обурився, що такі рішення приймають без нього.

А у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про вільне переміщення призовників, військовозобов‘язаних та резервістів територією України без отримання дозволу у військоматі.

Довідка: Пункт 4 статті 37 закону "Про військовий обов'язок та військову службу" від 1992 року мовить, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування.