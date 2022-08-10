Узбекистан не хоче бачити своїх громадян на війні в Україні: діаспора в Росії збиралася їхати

Лідери узбецької діаспори, яка мешкає у Пермському краї Росії, закликали створити добробат, щоб поїхати на війну в Україну, посольство Узбекистану в РФ попередило, що краще цього не робити, бо за законами країни найманців чекає кримінальна відповідальність.

Джерело: пермська телекомпанія "Vetta", посольство Узбекистану в РФ

Деталі: Із закликом створити добробат виступив голова правління регіональної громадської організації "Товариство центральної Азії узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов.

Реклама:

За його словами, громадяни Узбекистану повинні підтримати вторгнення в Україну та взяти участь у війні, щоб "виправдати той хліб, який їмо", адже вони живуть і працюють в Росії.

Після цього посольство Узбекистану в Росії виступило з попередженням про кримінальну відповідальність за участь у війні на стороні іншої держави і закликало не піддаватись на провокації.

Там пояснили, що за законами країни участь у збройних конфліктах чи військових діях на територіях іноземних держав є кримінальним злочином. Тому попереджають, що до відповідальності притягнуть всіх осіб, які поїдуть воювати.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 8 серпня російьскі видання повідомляли, що в Росії з весни йде формування так званих "добровольчих" загонів на війну в Україну, у 20 регіонах вже створили 40 таких підрозділів.