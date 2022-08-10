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Узбекистан не хочет видеть своих граждан на войне в Украине: диаспора в России собиралась ехать

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 12:09
Узбекистан не хочет видеть своих граждан на войне в Украине: диаспора в России собиралась ехать
Фото иллюстративное, "Белта"

Лидеры узбекской диаспоры, проживающей в Пермском крае России, призвали создать добробат, чтобы поехать на войну в Украину, посольство Узбекистана в РФ предупредило, что лучше этого не делать, потому что по законам страны наемников ждет уголовная ответственность.

Источник: пермская телекомпания "Vetta", посольство Узбекистана в РФ

Детали: С призывом создать добробат выступил председатель правления региональной общественной организации "Общество центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов.

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По его словам, граждане Узбекистана должны поддержать вторжение в Украину и принять участие в войне, чтобы "оправдать хлеб, который едим", ведь они живут и работают в России.

После этого посольство Узбекистана в России выступило с предупреждением об уголовной ответственности за участие в войне на стороне другого государства и призвало не подвергаться провокациям.

Там объяснили, что по законам стран участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территориях иностранных государств является уголовным преступлением. Поэтому предупреждают, что к ответственности будут привлечены все лица, которые поедут воевать.

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Что предшествовало: 8 августа российские издания сообщали, что в России с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине, в 20 регионах уже создали 40 таких подразделений.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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