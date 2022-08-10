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Суд дав по 15 років трьом бойовикам

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 15:52
Засуджені бойовики, фото СБУ

Суд визнав винними у державній зраді ще трьох бойовиків з окупованої Донеччини і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Служба безпеки України у Telegram

Деталі: Повідомляється, що всі вони входили до складу незаконного збройного формування так званого "4 окремого мотострілецького батальйону 119 полку ДНР". Вони потрапили у полон наприкінці березня, під час звільнення Сіверщини у Сумській області.

За даними слідства, 24 лютого зазначені особи попри те, що не мали військових професій, добровільно вступили до лав бойовиків, де отримали військову форму, зброю та боєприпаси до неї.

На початку березня під керівництвом російських військових вони пройшли короткотерміновий військовий вишкіл у Білгородській області РФ. Після його закінчення їх відправили воювати на Сумському напрямку.

Слідство встановило, що окупантів задіювали для облаштування та укріплення бойових позицій і блокпостів на окупованих територіях, а також для чергування на блок-постах та позиціях ворога.

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Теми: судв'язницяОРДЛОвійна
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