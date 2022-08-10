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Суд дал по 15 лет трем боевикам

Евгений КизиловСреда, 10 августа 2022, 15:52
Приговоренные боевики, фото СБУ

Суд признал виновными в государственной измене еще трех боевиков с оккупированного Донбасса и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Детали: Сообщается, что все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР". Они попали в плен в конце марта, во время освобождения Северщины в Сумской области.

По данным следствия, 24 февраля указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему.

В начале марта под руководством российских военных они прошли краткосрочную военную подготовку в Белгородской области РФ. После ее окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Следствие установило, что оккупантов задействовали для обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на оккупированных территориях, а также для дежурства на блок-постах и ​​позициях врага.

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