Обстріл зупинки в Миколаєві: кількість загиблих зросла до 8 осіб
Середа, 10 серпня 2022, 21:08
Кількість жертв російського обстрілу Миколаєва, що стався 29 липня, зросла до 8 осіб: у лікарні помер чоловік, який отримав поранення на зупинці в Корабельному районі міста.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Пряма мова: "На жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва.
Реклама:
У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям".
Деталі: Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб.
Передісторія: 29 липня окупанти обстріляли один із районів Миколаєва, поблизу зупинки громадського транспорту загинули 5 людей, ще двоє чоловіків потім померли в лікарні.
ВІДЕО ДНЯ