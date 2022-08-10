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Обстріл зупинки в Миколаєві: кількість загиблих зросла до 8 осіб

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 21:08

Кількість жертв російського обстрілу Миколаєва, що стався 29 липня, зросла до 8 осіб: у лікарні помер чоловік, який отримав поранення на зупинці в Корабельному районі міста. 

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "На жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва.

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У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям".

Деталі: Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб.

Передісторія: 29 липня окупанти обстріляли один із районів Миколаєва, поблизу зупинки громадського транспорту загинули 5 людей, ще двоє чоловіків потім померли в лікарні.

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Теми: Миколаїввійна
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