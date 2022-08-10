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Обстрел остановки в Николаеве: количество погибших возросло до 8 человек

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 21:08

Число жертв российского обстрела Николаева, произошедшего 29 июля, возросло до 8 человек: в больнице скончался мужчина, получивший ранение на остановке в Корабельном районе города.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "К сожалению, увеличилось количество жертв обстрела остановки общественного транспорта в Корабельном районе Николаева.

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В понедельник в больнице скончался мужчина 1964 г.р. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью".

Детали: Таким образом, в результате обстрела 29 июля в Николаеве погибли восемь человек.

Предыстория: 29 июля оккупанты обстреляли один из районов Николаева, вблизи остановки общественного транспорта погибли 5 человек, еще двое мужчин затем скончались в больнице.

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Темы: Николаеввойна
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