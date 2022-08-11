Міноборони Білорусі пояснило причину вибухів на військовому аеродромі

Міністерство оборони Білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на військовому аеродромі "Зябрівка" – це нібито загоряння "однієї з одиниць техніки".

Джерело: пресслужба МО та "Беларускі Гаюн" у Telegram

Дослівно Міноборони: "10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом вчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає".

Деталі: При цьому "Гаюн" звертає увагу на деяку невідповідність: повідомлення про щонайменше 8 спалахів на аеродромі почали надходити з 00:30 11 серпня, водночас МО РБ повідомляє, що "інцидент" стався близько 23:00 10 серпня.

Крім того, провладні телеграм-канали вночі повідомляли, що на аеродромі все гаразд і нічого позаштатного не відбувається.

Що передувало: У ніч на четвер з'явилися повідомлення, що в районі аеродрому "Зябрівка", який знаходиться недалеко від білоруського міста Гомель, було чути вибухи та видно спалахи.