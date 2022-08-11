Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Беларуси объяснило причину взрывов на военном аэродроме

Евгений КизиловЧетверг, 11 августа 2022, 09:41
Фото: getty images

Министерство обороны Беларуси озвучило официальную версию ночных взрывов и вспышек на военном аэродроме "Зябровка" – это якобы возгорание двигателя "одной из единиц техники".

Источник: пресс-служба МО и "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно Минобороны: "10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет".

Детали: При этом "Гаюн" обращает внимание на некоторое несоответствие: сообщения о не менее 8 вспышках на аэродроме начали поступать с 00:30 11 августа, в то же время МО РБ сообщает, что "инцидент" произошел около 23:00 10 августа.

Кроме того, провластные телеграм-каналы ночью сообщали, что на аэродроме все хорошо и ничего внештатного не происходит.

Что предшествовало: В ночь на четверг появились сообщения, что в районе аэродрома "Зябровка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Беларусьавиавзрывчрезвычайное происшествие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоРоссияне 4 раза за день обстреляли ЗАЭС и окрестности – Энергоатом

В России до 40% военных, планировавших войну против Украины, находятся под следствием – Генштаб

McDonald's будет поэтапно открывать рестораны в Украине

Спровоцированная авария на ЗАЭС будет по сути применением Россией ядерного оружия – Зеленский

фотоСтоличная адвокат продавала "липовые" справки мужчинам для выезда за границу

Эстония закрывает въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, с некоторыми исключениями

Все новости...
Подрыв моста возле Чонгара не остановил бы наступление из Крыма – Резников
На Чонгаре были взрывы, Херсонщина пылает, враг снова обстрелял Харьков - данные ОВА
Разведка Британии рассказала о проблемах РФ с экспортом оружия из-за войны
В Луганской области ВСУ отразили штурм врага по восьми направлениям, бои продолжаются - Гайдай
Последние новости
20:06
Табачные производители: во время войны существенно увеличился теневой рынок
20:05
ВНИМАНИЕСбор на "Армию дронов". Обращение Михаила Ткача (укр)
20:03
США поддерживают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС
20:00
Количество подписчиков Disney впервые опередило Netflix
19:55
Во Львове школьник разработал мощную зарядную станцию для ВСУ
19:50
МЭА прогнозирует снижение добычи нефти в РФ на 20% сразу после эмбарго ЕС
19:48
Генсек ООН призвал прекратить военные действия вблизи Запорожской АЭС
19:46
Германия планирует конференцию по восстановлению Украины в октябре - СМИ
19:29
Министр обороны Британии: Путин вряд ли сможет захватить Украину
19:22
По всей Украине воздушная тревога
Все новости...