Минобороны Беларуси объяснило причину взрывов на военном аэродроме

Министерство обороны Беларуси озвучило официальную версию ночных взрывов и вспышек на военном аэродроме "Зябровка" – это якобы возгорание двигателя "одной из единиц техники".

Источник: пресс-служба МО и "Беларускі Гаюн" в Telegram

Дословно Минобороны: "10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет".

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Детали: При этом "Гаюн" обращает внимание на некоторое несоответствие: сообщения о не менее 8 вспышках на аэродроме начали поступать с 00:30 11 августа, в то же время МО РБ сообщает, что "инцидент" произошел около 23:00 10 августа.

Кроме того, провластные телеграм-каналы ночью сообщали, что на аэродроме все хорошо и ничего внештатного не происходит.

Что предшествовало: В ночь на четверг появились сообщения, что в районе аэродрома "Зябровка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.