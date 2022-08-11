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Підрив моста біля Чонгару не зупинив би наступ з Криму – Резніков

Ірина БалачукЧетвер, 11 серпня 2022, 10:46
Олексій Резніков. Фото УП

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що підрив моста біля Чонгару на адмінмежі України з окупованим Кримським півостровом не зупинив би наступ росіян, бо з Криму є низка сухопутних шляхів.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова міністра оборони: "Можу сказати лише одну річ, я цей аргумент застосував, захищаючи наших військових під час засідання цього парламентського комітету: усі, хто кричить "Все пропало, міст не підірвали!", послухайте в першу чергу військових! І вони вам скажуть, що там ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах! І тому підрив моста не вплинув би аж ніяк на можливість росіян просунутися в цьому напрямку".

Деталі: Резніков зазначив, що це "відповідально сказав один із військових генералів, який зараз знаходиться в політичній опозиції".

Він також додав, що питання Чонгару і розмінування моста буде розслідуватися після перемоги.

Пряма мова Резнікова: "Це питання обговорювалося на засіданні профільного парламентського комітету. Я був на ньому разом із генералом Залужним, нашим головнокомандувачем, і начальником Генерального штабу генералом Шапталою. Нашими військовими було дане наступне пояснення, що після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності".

Деталі: За словами Резнікова, це питання військових, і вони "самі зацікавлені у проведенні такого розслідування".

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Наразі СБУ і контррозвідка збирають і фіксують всі факти. Під час розслідування мають встановити, чи "мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи це була безглузда недбалість когось". 

Передісторія: 

  • У березні у соцмережах поширювали інформацію, що начебто російські війська в перші дні повномасштабного вторгнення успішно окупували Херсонщину, тому що з українського боку розмінували адміністративну межу з Кримом.
  • На початку квітня мер Херсона Ігор Колихаєв у розмові з "Українською правдою" непрямо підтвердив факт розмінування перешийку напередодні вторгнення.
  • У кінці квітня у Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на ці чутки і заявили, що міст був замінований.

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Теми: КримвійнаУкраїна
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