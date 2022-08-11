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Подрыв моста возле Чонгара не остановил бы наступление из Крыма – Резников

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 10:46
Алексей Резников. Фото УП

Министр обороны Алексей Резников считает, что подрыв моста возле Чонгара на админгранице Украины с оккупированным Крымским полуостровом не остановил бы наступление россиян, потому что из Крыма есть ряд сухопутных путей.

Источник: Резников в интервью "Украинской правде"

Прямая речь министра обороны: "Могу сказать только одну вещь, я этот аргумент применил, защищая наших военных во время заседания этого парламентского комитета: все, кто кричит "Все пропало, мост не взорвали!", послушайте в первую очередь военных! И они вам скажут, что там еще 10 проходов есть из Крыма по суше, а не по мостам! И поэтому подрыв моста не повлиял бы на возможность россиян продвинуться в этом направлении".

Детали: Резников отметил, что это "ответственно сказал один из военных генералов, который сейчас находится в политической оппозиции".

Он также добавил, что вопрос Чонгара и разминирования моста будет расследоваться после победы.

Прямая речь Резникова: "Этот вопрос обсуждался на заседании профильного парламентского комитета. Я был на нем вместе с генералом Залужным, нашим главнокомандующим и начальником Генерального штаба генералом Шапталой. Наши военные дали следующее объяснение, что после победы будет проведено соответствующее расследование. И в случае установления фактов, что кем-то из военных или представителей других сил сектора безопасности и обороны было совершено преступление, они точно будут привлечены к ответственности".

Детали: По словам Резникова, это вопрос военных, и они "сами заинтересованы в проведении такого расследования".

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Сейчас СБУ и контрразведка собирают и фиксируют все факты. В ходе расследования должны установить, "имела ли место диверсия, имел ли место шпионаж, имела ли место провокация, или это была нелепая халатность кого-то".

Предыстория: 

  • В марте в соцсетях распространяли информацию, что российские войска в первые дни полномасштабного вторжения успешно оккупировали Херсонскую область, потому что с украинской стороны разминировали административную границу с Крымом.
  • В начале апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев в разговоре с "Украинской правдой" косвенно подтвердил факт разминирования перешейка накануне вторжения.
  • В конце апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на эти слухи и заявили, что мост был заминирован.

 

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Темы: КрымвойнаУкраина
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