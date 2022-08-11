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Під Москвою горіла військова частина зі строковиками – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 10:48
Пожежа у військовій частині в Долгопрудном, скрін з відео Москва 24

Російські ЗМІ повідомляють, що у місті Довгопрудний Московської області сталася пожежа на території військової частини, де були строковики.

Джерело: ТАСС з посиланням на МНС РФ та Москва24 

Деталі: У російському МНС повідомляють, що пожежа сталася на вулиці Східна. На момент прибуття рятувальників спостерігалося задимлення з-під покрівлі. Вогонь поширився на площу 1200 квадратних метрів. Пожежу загасили.

За інформацією ЗМІ, за цією адресою розташована військова частина, а горіла дерев'яна будівля, в якій була казарма. Всередині перебували строковики та персонал. За попередніми даними, усі евакуйовані. Про постраждалих не повідомляється.

Передісторія:

  • З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну не менше шести регіонів РФ невідомі підпалили будівлі військових комісаріатів.
  • У червні у Брянській області Росії також горіла військова частина.

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Теми: Росіяпожежа
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