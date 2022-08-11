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Под Москвой горела воинская часть со срочниками – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 10:48
Пожар в воинской части в Долгопрудном, скрин с видео Москва 24

Российские СМИ сообщают, что в городе Долгопрудный Московской области произошел пожар на территории воинской части, где были срочники. 

Источник: ТАСС со ссылкой на МЧС РФ и Москва24 

Детали: В российском МЧС сообщают, что пожар произошел на улице Восточная Огонь распространился на площади 1 200 квадратных метров. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление из-под кровли. Пожар потушили.

По информации СМИ, по этому адресу расположена воинская часть, а горело деревянное здание, в котором находилась казарма. В здании были срочники и персонал. По предварительным данным, все эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

Предыстория: 

  • С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в не менее шести регионах РФ неизвестные подожгли здания военных комиссариатов.
  • В июне в Брянской области России также горела воинская часть.

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Темы: Росcияпожар
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