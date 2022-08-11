Колаборанти на Запоріжжі не готові назвати дату "референдуму"

Ставленики Росії поки відмовилися називати дату проведення так званого "референдуму" у Запорізькій області.

Джерело: РИА Новости з посиланням на коментар колаборанта

Пряма мова: "Дату буде визначено, як тільки ми зрозуміємо, що в регіоні гарантовано безпеку, свободу волевиявлення та прозорість результатів".

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Деталі: Окупанти додали, що дату проведення референдуму назвуть, коли "всі ці три принципи втілять у життя".

Передісторія:

8 серпня так званий голова адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до "референдуму" щодо "приєднання" до Росії.

За даними Центру національного спротиву, окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік 11 вересня.