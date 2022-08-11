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Колаборанти на Запоріжжі не готові назвати дату "референдуму"

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 11:46
Колаборанти на Запоріжжі не готові назвати дату референдуму
Плакат Мелітополь - Україна, фото з 061.ua

Ставленики Росії поки відмовилися називати дату проведення так званого "референдуму" у Запорізькій області. 

Джерело: РИА Новости з посиланням на коментар колаборанта

Пряма мова: "Дату буде визначено, як тільки ми зрозуміємо, що в регіоні гарантовано безпеку, свободу волевиявлення та прозорість результатів".

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Деталі: Окупанти додали, що дату проведення референдуму назвуть, коли "всі ці три принципи втілять у життя". 

Передісторія: 

  • 8 серпня так званий голова адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до "референдуму" щодо "приєднання" до Росії.
  • За даними Центру національного спротиву, окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік 11 вересня.

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Теми: Запорізька областьреферендумРосіяокупація
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