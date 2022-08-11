Колаборанти на Запоріжжі не готові назвати дату "референдуму"
Четвер, 11 серпня 2022, 11:46
Ставленики Росії поки відмовилися називати дату проведення так званого "референдуму" у Запорізькій області.
Джерело: РИА Новости з посиланням на коментар колаборанта
Пряма мова: "Дату буде визначено, як тільки ми зрозуміємо, що в регіоні гарантовано безпеку, свободу волевиявлення та прозорість результатів".
Деталі: Окупанти додали, що дату проведення референдуму назвуть, коли "всі ці три принципи втілять у життя".
Передісторія:
- 8 серпня так званий голова адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що підписав розпорядження про початок підготовки до "референдуму" щодо "приєднання" до Росії.
- За даними Центру національного спротиву, окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік 11 вересня.