Колаборанти на Запоріжжі не готові назвати дату "референдуму"

Ставленики Росії поки відмовилися називати дату проведення так званого "референдуму" у Запорізькій області.

Джерело: РИА Новости з посиланням на коментар колаборанта

Пряма мова: "Дату буде визначено, як тільки ми зрозуміємо, що в регіоні гарантовано безпеку, свободу волевиявлення та прозорість результатів".

Деталі: Окупанти додали, що дату проведення референдуму назвуть, коли "всі ці три принципи втілять у життя".

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