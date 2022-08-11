Коллаборанты на Запорожье не готовы назвать дату "референдума"

Ставленники Кремля пока отказались называть дату проведения так называемого "референдума" в Запорожской области.

Источник: РИА Новости со ссылкой на комментарий коллаборанта

Прямая речь: "Дата будет определена, как только мы поймем, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов".

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Детали: Оккупанты добавили, что дату проведения референдума назвут, когда "все эти три принципа воплотят в жизнь".

Предыстория:

8 августа так называемый глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подписал распоряжение о начале подготовки к "референдуму" по "присоединению" к России.

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик 11 сентября.