Коллаборанты на Запорожье не готовы назвать дату "референдума"

Ставленники Кремля пока отказались называть дату проведения так называемого "референдума" в Запорожской области.

Источник: РИА Новости со ссылкой на комментарий коллаборанта

Прямая речь: "Дата будет определена, как только мы поймем, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов".

Детали: Оккупанты добавили, что дату проведения референдума назвут, когда "все эти три принципа воплотят в жизнь".

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