На Херсонщині впала опора ЛЕП, яка веде до Криму – ЗМІ
Четвер, 11 серпня 2022, 13:14
У Херсонській області впала опора повітряної лінії електропередач, яка веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму.
Джерело: херсонське видання "Мост" з посиланням на місцеві Telegram-канали
Деталі: За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, що поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото.
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