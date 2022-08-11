На Херсонщині впала опора ЛЕП, яка веде до Криму – ЗМІ

У Херсонській області впала опора повітряної лінії електропередач, яка веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму.

Джерело: херсонське видання "Мост" з посиланням на місцеві Telegram-канали

Деталі: За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, що поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото.

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