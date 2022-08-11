Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині впала опора ЛЕП, яка веде до Криму – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 13:14
На Херсонщині впала опора ЛЕП, яка веде до Криму – ЗМІ
Опора ЛЕП, фото видання Міст

У Херсонській області впала опора повітряної лінії електропередач, яка веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму. 

Джерело: херсонське видання "Мост" з посиланням на місцеві Telegram-канали

Деталі: За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, що поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото. 

Реклама:

Нагадаємо: 

  • За даними Енергоатому, росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС.
  • 5 серпня російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС.

Теми: Херсонська областьКрименергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: