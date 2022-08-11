Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщині впала опора ЛЕП, яка веде до Криму – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 13:14
Опора ЛЕП, фото видання Міст

У Херсонській області впала опора повітряної лінії електропередач, яка веде від Запорізької АЕС до окупованого Криму. 

Джерело: херсонське видання "Мост" з посиланням на місцеві Telegram-канали

Деталі: За попередньою інформацією, опора впала в районі траси на Чаплинку, що поблизу Нової Кам'янки. У Мережі оприлюднили відповідне фото. 

Нагадаємо: 

  • За даними Енергоатому, росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС.
  • 5 серпня російські окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьКрименергетика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування

фотоПутін послав Медведєва в Україну, і той приїхав

Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують

США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Міністр оборони Британії: Путін навряд чи зможе захопити Україну

Усі новини...
Херсонська область
Встановлення росТБ на Херсонщині контролює політтехнолог Малькевич – Ташева
З'явилося відео руйнувань обстріляного ЗСУ Каховського мосту
ЗСУ вивели з ладу Каховський міст на Херсонщині – ОК "Південь"
Останні новини
23:23
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства
23:20
У фінському Тампере закрився проєкт "Дім України" через конфлікт двох організацій
23:04
Зеленський: Тільки повний відхід росіян з ЗАЕС відновить атомну безпеку для Європи
23:03
У черзі на відновлення – більше 700 будівель. Як волонтери допомагають відбудовувати Чернігів
22:50
Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України
22:38
98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування
22:16
Економічні новини 11 серпня: повернення McDonald’s, нафтове ембарго забере обвалить російський видобуток
22:04
оновленоПо всій Україні двічі за вечір лунала повітряна тривога
21:50
Боротьба з голодом: в український порт зайде судно для відправлення зерна в Ефіопію
21:37
фотоПутін послав Медведєва в Україну, і той приїхав
Усі новини...