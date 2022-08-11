Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине упала опора ЛЭП, ведущая в Крым – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 13:14
На Херсонщине упала опора ЛЭП, ведущая в Крым – СМИ
Опора ЛЭП, фото издания Мост

В Херсонской области упала опора линии электропередачи, которая ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.

Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации, опора упала в районе трассы на Чаплинку, которая находится вблизи Новой Каменки. В Сети обнародовали соответствующее фото.

Реклама:

Напомним:

  • По данным Энергоатома, россияне могут взорвать Запорожскую АЭС.
  • 5 августа российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.

Темы: Херсонская областьКрымэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: