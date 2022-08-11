На Херсонщине упала опора ЛЭП, ведущая в Крым – СМИ
Четверг, 11 августа 2022, 13:14
В Херсонской области упала опора линии электропередачи, которая ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.
Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные Telegram-каналы
Детали: По предварительной информации, опора упала в районе трассы на Чаплинку, которая находится вблизи Новой Каменки. В Сети обнародовали соответствующее фото.
Напомним:
- По данным Энергоатома, россияне могут взорвать Запорожскую АЭС.
- 5 августа российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.
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