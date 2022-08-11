На Херсонщине упала опора ЛЭП, ведущая в Крым – СМИ

В Херсонской области упала опора линии электропередачи, которая ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.

Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации, опора упала в районе трассы на Чаплинку, которая находится вблизи Новой Каменки. В Сети обнародовали соответствующее фото.

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Напомним: