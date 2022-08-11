Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине упала опора ЛЭП, ведущая в Крым – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 11 августа 2022, 13:14
Опора ЛЭП, фото издания Мост

В Херсонской области упала опора линии электропередачи, которая ведет от Запорожской АЭС к оккупированному Крыму.

Источник: херсонское издание "Мост" со ссылкой на местные Telegram-каналы

Детали: По предварительной информации, опора упала в районе трассы на Чаплинку, которая находится вблизи Новой Каменки. В Сети обнародовали соответствующее фото.

Напомним:

  • По данным Энергоатома, россияне могут взорвать Запорожскую АЭС.
  • 5 августа российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьКрымэнергетика
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос

фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал

Кулеба ответил Шольцу: Это война не только Путина, россияне преимущественно ее поддерживают

США поддерживают создание демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Министр обороны Британии: Путин вряд ли сможет захватить Украину

Все новости...
Херсонская область
Установление росТВ в Херсонской области контролирует политтехнолог Малькевич – Ташева
Появилось видео разрушений обстрелянного ВСУ Каховского моста
ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области – ОК "Юг"
Последние новости
23:23
Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия
23:20
В финском Тампере закрылся проект "Дом Украины" из-за конфликта двух организаций
23:04
Зеленский: Только полный уход россиян из ЗАЭС восстановит атомную безопасность для Европы
23:03
В очереди на восстановление – более 700 построек. Как волонтеры помогают отстраивать Чернигов
22:50
Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины
22:38
98% украинцев верят в победу, 91% поддерживают Зеленского – опрос
22:16
Экономические новости 11 августа: возвращение McDonald’s, нефтяное эмбарго заберет обрушить российскую добычу
22:04
обновленоПо всей Украине дважды за вечер звучала воздушная тревога
21:50
Борьба с голодом: в украинский порт зайдет судно для отправки зерна в Эфиопию
21:37
фотоПутин послал Медведева в Украину, и тот приехал
Все новости...