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З'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі, де була російська техніка

Ірина БалачукЧетвер, 11 серпня 2022, 13:27
З'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі, де була російська техніка
Скриншот з google.maps

"Беларускі Гаюн", який відслідковує пересування російської військової техніки на території Білорусі, показав відео вибуху в районі аеродрому "Зябрівка" поблизу Гомеля.

Джерело: "Білоруські Гаюн" в Telegram, "Зеркало"

Дослівно "Беларускі Гаюн": "Видно чіткий великий спалах, не схожий на "загоряння двигуна". За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому "Зябрівка" почалися близько 00:20 11 серпня, що вже саме собою повністю спростовує інформацію Міноборони Білорусі".

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Деталі: Повідомляється, що відео було знято вночі 11 серпня на відстані близько 20-25 км від аеродрому.

Усього було зафіксовано не менше 8 спалахів. Наголошується, що встановити зв'язок спалахів/вибухів із будь-якими навчаннями Збройних сил РБ також поки не вдалося.

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Видання "Зеркало" спробувало уточнити інформацію у пресслужбі Генштабу ЗСУ та на самому аеродромі. У Зябрівці відповіли, що "ніхто ні на кого не нападав", а в пресслужбі Генштабу заявили, що не можуть прокоментувати цю ситуацію.

"Беларускі Гаюн" нагадав, що на аеродромі у Зябрівці дислокується угруповання ЗС РФ із великою кількістю техніки: близько 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРГК "Панцир", а також ОТРК "Іскандер". Крім цього, прикопані танки та БМП.

Журналісти припускають, що причиною вибухів могли стати:

  • нічні тренування ВПС та ППО зі стріляниною (але Міноборони Білорусі не говорить про це),
  • по аеродрому могли завдати ударів, щоб знищити комплекси ЗРК/ЗРГК, які там дислокуються,
  • відпрацьовували збиття БПЛА за допомогою ППО (але журналісти наголошують, що Міноборони Білорусі про це мовчить),
  • помпаж авіадвигуна (але в Зябрівці немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений, а вертолітний практично непомітний).

Передісторія: 

  • У ніч на четвер з'явилися повідомлення, що в районі аеродрому "Зябрівка", який знаходиться недалеко від білоруського міста Гомель, було чути вибухи та видно спалахи.
  • Згодом Міністерство оборони Білорусі озвучило офіційну версію нічних вибухів та спалахів на військовому аеродромі "Зябрівка" – це нібито загоряння "однієї з одиниць техніки".

Теми: БілорусьРосіявійна
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