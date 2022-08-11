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Появилось видео взрыва на белорусском аэродроме, где была российская техника

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 13:27
Скриншот из google.maps

"Беларускі Гаюн", который отслеживает передвижение российской военной техники на территории Беларуси, показал видео взрыва в районе аэродрома "Зябровка" недалеко от Гомеля.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram, "Зеркало"

Дословно "Беларускі Гаюн": "Видна четкая крупная вспышка, не похожая на "возгорание двигателя". По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа, что уже само по себе полностью опровергает информацию Минобороны Беларуси".

Детали: Сообщается, что видео было снято ночью 11 августа на расстоянии около 20-25 км от аэродрома.

Всего было зафиксировано не менее 8 вспышек. Отмечается, что установить связь вспышек/взрывов с какими-либо учениями Вооруженных сил РБ также пока не получилось.

Издание "Зеркало" попыталось уточнить информацию в пресс-службе Генштаба ВСУ и на самом аэродроме. В Зябровке ответили, что "никто ни на кого не нападал", а в пресс-службе Генштаба заявили, что не могут прокомментировать данную ситуацию.

"Беларускі Гаюн" напомнил, что на аэродроме в Зябровке дислоцируется группировка ВС РФ с внушительным количеством техники: около 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", а также ОТРК "Искандер". Помимо этого, прикопаны танки и БМП.

Журналисты предполагают, что причиной взрывов могли стать:

  • ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой (но Минобороны Беларуси не говорит об этом),
  • по аэродрому могли нанести удары, чтобы уничтожить комплексы ЗРК/ЗРПК, которые там дислоцируются,
  • отрабатывалось сбитие БПЛА при помощи ПВО (но журналисты подчеркивают, что Минобороны Белоруси об этом молчит),
  • помпаж авиадвигателя (но в Зябровке нет самолетов, у которых этот эффект мог бы быть столь ярко выражен, а вертолетный – практически незаметен).

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о взрывах на аэродроме "Зябровка" под Гомелем, заявил, что белорусские партизаны чрезвычайно хорошо помогают Украине и ВСУ.

Кроме того он заявил, что пока относительно ситуации в Зябровке, следует доверять официальной информации Минобороны Украины. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В ночь на четверг появились сообщения, что в районе аэродрома "Зябровка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.
  • Позже Министерство обороны Беларуси озвучило официальную версию ночных взрывов и вспышек на военном аэродроме "Зябровка" – это якобы возгорание двигателя "одной из единиц техники".

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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