Появилось видео взрыва на белорусском аэродроме, где была российская техника

"Беларускі Гаюн", который отслеживает передвижение российской военной техники на территории Беларуси, показал видео взрыва в районе аэродрома "Зябровка" недалеко от Гомеля.

Источник: "Беларускі Гаюн" в Telegram, "Зеркало"

Дословно "Беларускі Гаюн": "Видна четкая крупная вспышка, не похожая на "возгорание двигателя". По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа, что уже само по себе полностью опровергает информацию Минобороны Беларуси".



Детали: Сообщается, что видео было снято ночью 11 августа на расстоянии около 20-25 км от аэродрома.

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ЗМІ показали відео вибухів на аеродромі в Білорусі та назвали можливі причини. Відео з Telegram "Беларускі Гаюн" pic.twitter.com/qwkMMNsa2P — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 11, 2022

Всего было зафиксировано не менее 8 вспышек. Отмечается, что установить связь вспышек/взрывов с какими-либо учениями Вооруженных сил РБ также пока не получилось.



Издание "Зеркало" попыталось уточнить информацию в пресс-службе Генштаба ВСУ и на самом аэродроме. В Зябровке ответили, что "никто ни на кого не нападал", а в пресс-службе Генштаба заявили, что не могут прокомментировать данную ситуацию.

"Беларускі Гаюн" напомнил, что на аэродроме в Зябровке дислоцируется группировка ВС РФ с внушительным количеством техники: около 10 единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", а также ОТРК "Искандер". Помимо этого, прикопаны танки и БМП.



Журналисты предполагают, что причиной взрывов могли стать:

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ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой (но Минобороны Беларуси не говорит об этом),

по аэродрому могли нанести удары, чтобы уничтожить комплексы ЗРК/ЗРПК, которые там дислоцируются,

отрабатывалось сбитие БПЛА при помощи ПВО (но журналисты подчеркивают, что Минобороны Белоруси об этом молчит),

помпаж авиадвигателя (но в Зябровке нет самолетов, у которых этот эффект мог бы быть столь ярко выражен, а вертолетный – практически незаметен).

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя информацию о взрывах на аэродроме "Зябровка" под Гомелем, заявил, что белорусские партизаны чрезвычайно хорошо помогают Украине и ВСУ.



Кроме того он заявил, что пока относительно ситуации в Зябровке, следует доверять официальной информации Минобороны Украины.

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