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Опалювального сезону в окупованому Маріуполі не буде – мер

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 14:29
Бойченко, скрін з брифінгу

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у місті, оскільки система газозабезпечення не працює.

Джерело: Бойченко на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 11 серпня

Пряма мова: "Не працює система газозабезпечення, тобто не буде цього року опалювального сезону. Буде дуже холодно, і люди розуміють це. Збільшується кількість маріупольців, які виїжджають".

Деталі: Він додав, що у місті не працює система водовідведення, а на відновлення мережі потрібно 1,5-2 роки. За його словами, росіяни також не можуть забезпечити маріупольців питною водою, а запас технічної із резервного сховища розрахований лише на 9 місяців.

Нагадаємо: 

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Теми: Маріупольопаленнягазокупація
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