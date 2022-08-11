Отопительного сезона в оккупированном Мариуполе не будет – мэр
Четверг, 11 августа 2022, 14:29
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты не смогут начать отопительный сезон в городе, поскольку система газообеспечения не работает.
Источник: Бойченко на брифинге на медиацентре "Украина - Укринформ" 11 августа
Прямая речь: "Не работает система газообеспечения, то есть не будет в этом году отопительного сезона. Будет очень холодно, и люди понимают это. Увеличивается количество выезжающих".
Реклама:
Детали: Он добавил, что в городе не работает система водоотвода, а для восстановления сети нужно 1,5-2 года. По его словам, россияне также не могут обеспечить мариупольцев питьевой водой, а запас технической из резервного хранилища рассчитан всего на 9 месяцев.
Напомним:
- В июне советник мэра Мариуполя заявил, что в городе обостряется проблема с водоснабжением – люди вынуждены набирать воду из луж.
- Ранее Бойченко также говорил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру и не проводят никакой подготовки.
ВИДЕО ДНЯ