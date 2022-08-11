Отопительного сезона в оккупированном Мариуполе не будет – мэр

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты не смогут начать отопительный сезон в городе, поскольку система газообеспечения не работает.

Источник: Бойченко на брифинге на медиацентре "Украина - Укринформ" 11 августа

Прямая речь: "Не работает система газообеспечения, то есть не будет в этом году отопительного сезона. Будет очень холодно, и люди понимают это. Увеличивается количество выезжающих".

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Детали: Он добавил, что в городе не работает система водоотвода, а для восстановления сети нужно 1,5-2 года. По его словам, россияне также не могут обеспечить мариупольцев питьевой водой, а запас технической из резервного хранилища рассчитан всего на 9 месяцев.

Напомним:

В июне советник мэра Мариуполя заявил, что в городе обостряется проблема с водоснабжением – люди вынуждены набирать воду из луж.

Ранее Бойченко также говорил, что в городе не будет отопительного сезона, потому что россияне уничтожили всю инфраструктуру и не проводят никакой подготовки.