Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

Президент Володимир Зеленський закликав представників влади та військових не озвучувати деталей про оборонні плани України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо.

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Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів.

Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа, відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах".

Що передувало: В опублікованому 10 серпня інтерв’ю генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.

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Коментуючи цю заяву, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них. Вона також нагадала, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові.