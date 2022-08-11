Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 23:23
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав представників влади та військових не озвучувати деталей про оборонні плани України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо.

Реклама:

Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів.

Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа, відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах".

Що передувало: В опублікованому 10 серпня інтерв’ю генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.

ВІДЕО ДНЯ

Коментуючи цю заяву, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них. Вона також нагадала, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє "воєнкорів” у Пітері поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
Усі новини...
Реклама: