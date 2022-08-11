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Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 23:23
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликав представників влади та військових не озвучувати деталей про оборонні плани України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо.

Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів.

Якщо ви хочете залишити по собі гучні заголовки – це одна справа, відверто безвідповідальна. Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах".

Що передувало: В опублікованому 10 серпня інтерв’ю генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.

Коментуючи цю заяву, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них. Вона також нагадала, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
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