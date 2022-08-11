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Зеленский просит не рассказывать о планах ВСУ: Не время для тщеславия

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 23:23
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал представителей власти и военных не озвучивать детали об оборонных планах Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Хочу отметить сегодня важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций и т.д.

Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов.

Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело, откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях".

Что предшествовало: В опубликованном 10 августа интервью генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить активную фазу войны до конца года.

Комментируя это заявление, замминистра обороны Анна Маляр отметила, что военные не должны рассказывать о планах ВСУ, а журналисты спрашивать о них. Она также напомнила, что существует уголовная ответственность за разглашаемую военными информацию.

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Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
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