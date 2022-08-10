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Україна планує звільнити Херсон до кінця року – Марченко

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 13:21
Дмитро Марченко. Фото Укрінформа

Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.

Джерело: генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма промова Марченка на питання, які території ЗСУ фізично можуть деокупувати до кінця року: "Херсон – 100%. Тобто звільнення Херсона та закінчення активної фази ведення війни, а потім уже відбуватимуться якісь локальніші військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни".

Деталі: Марченко не зміг назвати якихось конкретних термінів, коли розпочнеться українська наступальна операція на Херсонщині, але просив херсонців "трохи потерпіти". За його словами, "це буде не так довго, як усі очікують, це буде швидко".

Він також упевнений, що окупанти на Херсонщині не зможуть провести свої псевдореферендуми за приєднання до Росії, оскільки "херсонці дуже проукраїнськи налаштовані і опираються".

За словами Марченка, зараз західна допомога Україні надходить маленькими партіями, і це дуже ускладнює проведення контрнаступу. Але він вважає, як тільки Україна отримає повний пакет цієї допомоги, то наступ буде "дуже швидким".

Пряма промова Марченка: "Я не хотів би братися за прогнози. Але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам потрібна, то, думаю, навесні наступного року ми святкуватимемо перемогу".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Збройні сили України 8 серпня завдали удару по Антонівському і Каховському мостах в Херсонській області. Після цього з окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових.

Передісторія: 

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Теми: ХерсонХерсонська областьокупація
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