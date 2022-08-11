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Міноборони України "розводить руками" щодо вибухів у Криму

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 17:34
Міноборони України розводить руками щодо вибухів у Криму
Ганна Маляр. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Міністерство оборони України наголошує, що офіційно не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 11 серпня, відповідаючи на запитання журналістів.

Пряма мова: "Я звертаюсь до всіх читачів, глядачів.. Якщо ви в будь-якому засобі масової інформації.. найавторитетнішому… бачите, що якийсь невідомий працівник Міноборони без прізвища без імені (цитується –ред.), я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міністерстві оборони не було таких розмов, бо ми користуємося інформацією Генерального штабу.

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Жодного офіційного підтвердження чи заяви про причетність Збройних сил України до цього немає".

Деталі: Так Маляр прокоментувала матеріал "The New York Times", у якому із посиланням на "високопоставленого українського військового" йшлося, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму стоять українські сили.

Стосовно ще однієї заяви - генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка -, який в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" зазначив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.

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Заступниця міністра заявила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них.

Пряма мова: "Я наголошую, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові.. і до речі, блогери і журналісти це роблять.. З приводу планів ЗСУ, з приводу якоїсь інформації, яка їм стала відома з передової...

Іще раз звертаюсь до всіх – не треба задавати питання про оперативні плани ЗСУ. Це інформація з обмеженим доступом і публічно вам не буде ніхто відповідати. Все, що можна сказати, воно вже заявлено".

Передісторія:

  • 9 серпня відбулися вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці в Сакському районі окупованого Росією Криму.
  • Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці, однак нагадало про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
  • Водночас у зведенні Генштабу ЗСУ про втрати російської армії наступного дня значилися 9 літаків.
  • Головне управління розвідки Міноборони України не стало коментувати "Українській правді" інцидент, інші джерела у владних колах не дали однозначної інформації про причини вибухів на аеродромі в Криму.

Теми: КримвійнаМіноборони
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