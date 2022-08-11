Міноборони України "розводить руками" щодо вибухів у Криму

Міністерство оборони України наголошує, що офіційно не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 11 серпня, відповідаючи на запитання журналістів.

Пряма мова: "Я звертаюсь до всіх читачів, глядачів.. Якщо ви в будь-якому засобі масової інформації.. найавторитетнішому… бачите, що якийсь невідомий працівник Міноборони без прізвища без імені (цитується –ред.), я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міністерстві оборони не було таких розмов, бо ми користуємося інформацією Генерального штабу.

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Жодного офіційного підтвердження чи заяви про причетність Збройних сил України до цього немає".

Деталі: Так Маляр прокоментувала матеріал "The New York Times", у якому із посиланням на "високопоставленого українського військового" йшлося, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму стоять українські сили.

Стосовно ще однієї заяви - генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка -, який в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" зазначив, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року.

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Заступниця міністра заявила, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них.

Пряма мова: "Я наголошую, що існує кримінальна відповідальність за інформацію, яку розголошують військові.. і до речі, блогери і журналісти це роблять.. З приводу планів ЗСУ, з приводу якоїсь інформації, яка їм стала відома з передової...

Іще раз звертаюсь до всіх – не треба задавати питання про оперативні плани ЗСУ. Це інформація з обмеженим доступом і публічно вам не буде ніхто відповідати. Все, що можна сказати, воно вже заявлено".

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