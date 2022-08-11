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Росіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 18:21
Росіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом
колаж: Енергоатом

Російські війська у четвер 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

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На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС".

Деталі: Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад до Енергодара. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

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О 17:50 в "Енергоатомі" заявили про третій за день обстріл району розташування ЗАЕС.

"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції… Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

О 18:06 з'явилося повідомлення про ще один обстріл.

Дослівно: "Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків".

В "Енергоатомі" повідомляли, що станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам.

"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає", – запевняли в компанії.

Передісторія:

Теми: ЗАЕСЕнергоатомвійнаРосія
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