Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом

Катерина ТищенкоЧетвер, 11 серпня 2022, 18:21
колаж: Енергоатом

Російські війська у четвер 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС".

Деталі: Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад до Енергодара. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

О 17:50 в "Енергоатомі" заявили про третій за день обстріл району розташування ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції… Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

О 18:06 з'явилося повідомлення про ще один обстріл.

Дослівно: "Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків".

В "Енергоатомі" повідомляли, що станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам.

"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає", – запевняли в компанії.

Передісторія:

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСЕнергоатомвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування "Південь"

Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування

фотоПутін послав Медведєва в Україну, і той приїхав

Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують

США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Усі новини...
ЗАЕС
Аварія на ЗАЕС може загрожувати навіть Азії - ВР
США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС
Генсек ООН закликав припинити військові дії поблизу Запорізької АЕС
Останні новини
02:25
США озвучили вимоги для ядерної безпеки на ЗАЕС
01:26
Авіація ЗСУ вдарила по опорному пункту і скупченню ворога – командування "Південь"
01:08
Обстріли Сумщини: ворог знищив поле пшениці і пошкодив будинки
00:37
Amnesty International не збирала даних у "фільтраційних таборах" – заява
23:48
Вучич заговорив про плани Косова "ліквідувати" сербів на своїй території
23:23
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства
23:20
У фінському Тампере закрився проєкт "Дім України" через конфлікт двох організацій
23:04
Зеленський: Тільки повний відхід росіян з ЗАЕС відновить атомну безпеку для Європи
23:03
У черзі на відновлення – більше 700 будівель. Як волонтери допомагають відбудовувати Чернігів
22:50
Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України
Усі новини...