Росіяни 4 рази за день обстріляли ЗАЕС і околиці – Енергоатом
Російські війська у четвер 4 рази обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.
Джерело: "Енергоатом"
Дослівно: "Сьогодні, 11 серпня 2022 року, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять "прильотів" у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.
На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.
Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС".
Деталі: Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку". Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад до Енергодара. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.
О 17:50 в "Енергоатомі" заявили про третій за день обстріл району розташування ЗАЕС.
"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції… Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.
О 18:06 з'явилося повідомлення про ще один обстріл.
Дослівно: "Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока. Вони пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.
Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків".
В "Енергоатомі" повідомляли, що станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам.
"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, – немає", – запевняли в компанії.
Передісторія:
- 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
- Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
- 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
- Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.