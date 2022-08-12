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Спіймали російського агента, який навів удар по Харківській ОДА – СБУ

Євген КізіловП'ятниця, 12 серпня 2022, 12:43
Спіймали російського агента, який навів удар по Харківській ОДА – СБУ
Розбомблена Харківська ОДА, скриншот

Служба безпеки України затримала "законсервованого" агента ФСБ, який коригував ракетні удари Росії по Харківщині, зокрема по будівлі Харківської облдержадміністрації на початку березня.

Джерело: СБУ в Telegram

Деталі: Повідомляється, що саме за його "наводкою" агресори здійснили ракетні удари по будівлі ОДА та ще 7 цивільних об’єктах.

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Також зловмисник передавав окупантам геолокації міської інфраструктури.

Розвіддані він переправляв у вигляді текстових файлів з детальним описом об’єктів та інформацією щодо перебування в них людей.

За даними слідства, зрадником є колишній правоохоронець, завербований кадровим співробітником ФСБ під час перетину російського кордону у 2019 році.

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Після отримання оперативного псевдоніму та проходження інструктажу зловмисник був переведений у "режим очікування".

Після вторгнення РФ на зв’язок з агентом вийшов російський "куратор".

У разі успішного виконання вказівок окупанти обіцяли "вивести" свого прибічника на територію РФ і оформити громадянство, але співробітники СБУ завадили цим планам і затримали зловмисника.

Агенту повідомлено про підозру.

СБУ опублікувала відео, наприкінці якого затриманий зізнається у злочині.

Що передувало: 1 березня російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, зокрема по площі Свободи. Одна з ракет влучила в будівлю облдержадміністрації.

Пізніше з-під завалів дістали десятки тіл загиблих людей.

Теми: ХарківобстрілшпигунствоРосія
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