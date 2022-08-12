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Поймали российского агента: навел удар по Харьковской ОГА – СБУ

Евгений КизиловПятница, 12 августа 2022, 12:43
Разбомбленная Харьковская ОГА, скриншот

Служба безопасности Украины задержала "законсервированного" агента ФСБ, корректировавшего ракетные удары России по Харьковщине, в том числе по зданию Харьковской облгосадминистрации в начале марта.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: Сообщается, что именно по его "наводке" агрессоры совершили ракетные удары по зданию ОГА и еще 7 гражданских объектах.

Также злоумышленник передавал оккупантам геолокации городской инфраструктуры.

Разведданные он переправлял в виде текстовых файлов с подробным описанием объектов и информацией о нахождении в них людей.

По данным следствия, предателем является бывший страж правопорядка, завербованный кадровым сотрудником ФСБ во время пересечения российской границы в 2019 году.

После получения оперативного псевдонима и прохождения инструктажа злоумышленник был переведен в режим ожидания.

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После вторжения РФ на связь с агентом вышел российский куратор.

В случае успешного выполнения указаний оккупанты обещали "вывести" своего сторонника на территорию РФ и оформить гражданство, но сотрудники СБУ помешали этим планам и задержали злоумышленника.

Агенту сообщили о подозрении.

СБУ опубликовала видео, в конце которого задержанный сознается в преступлении.

Что предшествовало: 1 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова, в частности по площади Свободы. Одна из ракет попала в здание облгосадминистрации.

Позже из-под завалов извлекли десятки тел погибших людей.

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Темы: ХарьковобстрелшпионажРосcия
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