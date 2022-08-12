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Окупанти обстріляли Харківщину з "Ураганів": є загибла та поранені

"Українська правда"П'ятниця, 12 серпня 2022, 16:10
Окупанти обстріляли Харківщину з Ураганів: є загибла та поранені
Наслідки обстрілів Харківщини 12 серпня, фото прокуратури

Внаслідок обстрілів Харківщини у п'ятницю, 12 серпня, одна людина загинула і троє постраждали.  

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли с. Баранівка Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років.

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Близько 12:30 під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. Отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка". 

Деталі: Також правоохоронці зафіксували пошкодження двох житлових будинків. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО "Ураган" з тимчасово окупованих територій України.  

 

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 12 серпня росіяни вчергове обстріляли Харків з Бєлгорода. 
  • Нещодавно російські військові обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів у Харківській області.

Теми: Харківська областьвійна
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