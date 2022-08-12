Окупанти обстріляли Харківщину з "Ураганів": є загибла та поранені

Внаслідок обстрілів Харківщини у п'ятницю, 12 серпня, одна людина загинула і троє постраждали.

Джерело: Харківська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно: "Близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли с. Баранівка Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років.

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Близько 12:30 під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. Отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка".

Деталі: Також правоохоронці зафіксували пошкодження двох житлових будинків. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО "Ураган" з тимчасово окупованих територій України.

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