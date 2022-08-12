Оккупанты обстреляли Харьковщину из "Ураганов": есть погибшая и раненые
Пятница, 12 августа 2022, 16:10
В результате обстрелов Харьковщины в пятницу, 12 августа, один человек погиб и трое пострадали.
Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram
Дословно: "Около 7:30 военнослужащие РФ обстреляли с. Барановка Богодуховского района. Погибла 50-летняя женщина и получил ранение мужчина 28 лет.
Около 12:30 под огнем оккупантов оказался пгт Золочев. Получил ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина".
Детали: Также правоохранители зафиксировали повреждения двух жилых домов. По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО "Ураган" с временно оккупированных территорий Украины.
Напомним:
- В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков из Белгорода.
- Недавно российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Старый Салтов в Харьковской области.
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