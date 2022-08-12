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Оккупанты обстреляли Харьковщину из "Ураганов": есть погибшая и раненые

"Украинская правда"Пятница, 12 августа 2022, 16:10
Последствия обстрелов Харьковской области 12 августа, фото прокуратуры

В результате обстрелов Харьковщины в пятницу, 12 августа, один человек погиб и трое пострадали.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Telegram

Дословно: "Около 7:30 военнослужащие РФ обстреляли с. Барановка Богодуховского района. Погибла 50-летняя женщина и получил ранение мужчина 28 лет.

Около 12:30 под огнем оккупантов оказался пгт Золочев. Получил ранения 13-летний мальчик и 83-летняя женщина".

Детали: Также правоохранители зафиксировали повреждения двух жилых домов. По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО "Ураган" с временно оккупированных территорий Украины. 

 

Напомним:

  • В ночь на 12 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков из Белгорода.
  • Недавно российские военные обстреляли кассетными боеприпасами Старый Салтов в Харьковской области.

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Темы: Харьковская областьвойна
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